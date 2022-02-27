عاجل.. بريطانيا: بوتين قد يستخدم أسلحة محظورة لهزيمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، حثت وزيرة الخارجية البريطانية روسيا على عدم التصعيد.

ووجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووى فى حالة تأهب قصوى بعد التصريحات التى وصفها ب"العدوانية من دول حلف شمال الأطلسى".

وجاء أمر بوتين لوزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع الاستراتيجى الروسية فى حالة تأهب قتالى خاصة- وفقا لما ذكرته وكالتى أنباء"نوفوستى" و"سبوتنيك" وشبكة " روسيا اليوم" الإخبارية- خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجى شويجو ورئيس الأركان العامة فاليرى جيراسيموف.

وندد البيت الأبيض بأوامر الرئيس الروسى بوتين بالتأهب لقواته النووية، معتبرا إياها تصعيد لتبرير الهجوم على أوكرانيا.