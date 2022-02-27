من هنا..رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2022

رابط التسجيل في منحه البطاله في الجزائر 2022، منذ صباح يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري لعام 2022، عمليات البحث متزايدة للتعرف على الرابط الخاص بالتسجيل بمنحة الشباب الذي يرغب في الحصول على فرصة عمل كبيرة، ومن أهم ما يتم البحث عليه من قبل عشرات ألاف الشباب العاطلين عن العمل، من أجل الحصول على منحة البطالة التي أتاحتها الحكومة الجزائرية بقرار صادر بشكل مباشر من خلال الرئيس الجزائري السيد “عبد المجيد تبون” والتي قد تم الإعلان عن المنحة باللقاء القائم مع الصحافة الوطنية الجزائرية.

رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2022

قد تم تفعيل منصة التسجيل الخاصة بمنحة الشباب العاطلين عن العمل وأعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل بالمنصة أن تسمح للشباب القيام بالتسجيل الأولى وأيضاً القيام بحجز الموعد الخاص بحجز الملف المتعلق بالمتقدم من خلال الملحقات المحلية الخاصة بالتشغيل ومن الممكن تعديل الموعد المتعلق بمناقشة الملفات، وقد أضاف وزير العمل الجزائري بأن المنحة التي يتم صرفها للشباب العاطل عن العمل والتي تقدر بنحو 13 ألف دينار جزائري ويتم التسجيل كالآتي:

منحة البطالة في الجزائر 2022