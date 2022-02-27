نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر بلايستيشن 5 في السعودية 2022 وخطوات الشراء أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من عشاق الألعاب الإلكترونية يتساءلون عن سعر بلايستيشن 5 في السعودية مع الضريبة حيث تختلف أسعار بلايستيشن PlayStation 5 من متجر لآخر، لذلك تقدم بعض المتاجر صفقات و خصومات على بلايستيشن PlayStation 5، وعبر السطور التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل نحو سعر بلايستيشن 5 في السعودية مع الضريبة.

بلاي ستيشن 5

تعد منصة ألعاب فيديو طورتها شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت تم إصدار الجهاز في 12 نوفمبر 2020 في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر 2020 في باقي دول العالم تم تجهيز PlayStation 5 بمعالج ثماني النواة، وسرعات تصل إلى 3.4 جيجا هرتز سعة 5.5 جيجا بايت. بالإضافة إلى وجود ذاكرة GDDR عشوائية ومساحة تصل إلى 16 جيجا بايت، أما بطاقة الشاشة فهي من فئة TELOPs بتردد 2.23 جيجاهرتز ، ويصل ترددها إلى 10.28.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية مع الضريبة

سِعر بلايستيشن 5 الإصدار العادي في السعودية مع الضريبة يساوي 2299 ريال سعودي.

سعر بلايستيشن 5 الإصدار الرقمي في السعودية مع الضريبة يساوي 1839 ريال سعودي.

سِعر بلايستيشن 5 في جرير السعودية

يمكن الحصول على نسخة بلاي ستيشن 5 من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت عن طريق الحجز مقدمًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني حيث تم تحديد سعر بلاي ستيشن 5 في المكتبة على النحو التالي:

سعر بلايستيشن 5 في جرير النسخة العادية

أصدرت شركة سوني جهاز بلايستيشن 5 مقابل 499 دولارًا.

مكتبة جرير حددت سعر بلاي ستيشن 5 بـ 1871 ريال سعودي.

سعر بلايستيشن 5 النسخة العادية في جرير عند الطلب 2299 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر بلايستيشن 5 في جرير النسخة الرقمية

سعر جهاز بلايستيشن 5 من سوني النسخة الرقمية 399 دولار.

تبلغ تكلفة بلاي ستيشن 5 في جرير النسخة الرقمية 1496 ريالاً سعودياً غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر بلاي ستيشن 5 في النسخة الرقمية من جرير مع ضريبة القيمة المضافة 1839 ريال سعودي.

خطوات شراء بلايستيشن في السعودية

الدخول على الموقع الرسمي لمكتبة جرير.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب العميل الشخصي الخاص بك في مكتبة جرير عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انتقل إلى صفحة الطلب المسبق لجهاز بلايستيشن PlayStation 5.

اختر الشراء أو الحجز المسبق بمجرد توفر الجهاز في مستودع جرير.

أضف المنتج إلى عربة التسوق الخاصة بالعميل.

حدد كيفية إجراء الدفع الإلكتروني أو كيفية الشراء عبر الإنترنت باستخدام بطاقة Visa أو حساب مصرفي.

إتمام عملية الشراء وتأكيد تفاصيل البنك الخاصة بالعميل وإتمام عملية الطلب.

مواصفات بلايستيشن 5

معالج X86-64-AMD Ryzen Zen 8 مراكز / 16 موضوعًا عند 3.5 جيجا هرتز (تردد متغير)

ذاكرة GDDR6 / 256 بت سعة 16 جيجا بايت

عرض النطاق الترددي للذاكرة 448 جيجا بايت / ثانية

825 جيجا بايت من ذاكرة SSD الداخلية

فتحة SSD NVMe

دعم التخزين الخارجي ، ودعم محركات الأقراص الصلبة USB

قرص Blu-ray PlayStation 5 Ultra HD بسعة تصل إلى 100 جيجابايت.

وزن الجهاز هو الإصدار القياسي 4.5 كيلو جرام والنسخة الرقمية 3.9 كيلو جرام.

وحدة معالجة الرسومات مع تسريع تتبع الشعاع ، 2.23 جيجاهرتز (10.3 TFLOPS).

القدرة على توصيل PlayStation 5 بالتلفزيون والعمل بتقنية Bluetooth.

أسعار ملحقات بلايستيشن 5 في جرير

سعر يد تحكم لاسلكي متوافقة مع بلايسـتيشن 5 349 ريال سعودي شاملة.

سعر سماعة رأس للألعاب متوافقة مع بلايستيشن 5 499 ريال سعودي.

سعر كاميرا ألعاب بلايسـتيشن 5 299 ريال سعودي.

سعر قاعدة شحن يد تحكم متوافقة مع جهاز بلايستيشن 5 149 ريال سعودي.

مميزات بلايستيشن 5

دقة عرض الشاشة تصل إلى 4K ودعم دقة 8K.

يوفر مجموعة من الألعاب المجانية ذات الميزات الفريدة.

تعد الواجهة المرئية أكثر استجابة مقارنة بـ PlayStation 4.

تحكم في ملحقات PlayStation 5 واستخدامها بسهولة.

إمكانية تحميل الألعاب بسرعة عالية.

عيوب بلايستيشن 5

صعوبة في إيجاد مساحة مناسبة للجهاز بالقرب من شاشة العرض بسبب حجم جهاز PlayStation.

ذاكرة داخلية صغيرة بسعة 825 جيجا بايت يمكن تعبئتها بسرعة.

تزويد الجهاز بمجموعة صغيرة وغير كافية من ألعاب PS5 الأصلية.

عدم توافق PS5 مع إصدارات Sony السابقة.

مواقع بيع بلايستيشن 5 في السعودية