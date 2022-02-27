لحظة بلحظة العملية الروسية فى أوكرانيا.. ماذا يحدث فى اليوم الرابع (تحديث)

جدة - نرمين السيد - تتوقع الاستخبارات الأمركية دخول القوات الروسية للعاصمة كييف فى اليوم الرابع من بدء العملية الروسية على أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - تتوقع الاستخبارات الأمركية دخول القوات الروسية للعاصمة كييف فى اليوم الرابع من بدء العملية الروسية على أوكرانيا. وتقول وزارة الداخلية الأوكرانية إن القوات الروسية تتقدم نحو كييف، يأتى ذلك فى الوقت الذى صرحت فيه أوكرانيا ببدء المفاوضات فى بيلاروسيا، ورغم أن روسيا نفت ذلك لكنها أكدت فى الوقت نفسه وصول الوفدين موقع التفاوض.

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