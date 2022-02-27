جدة - نرمين السيد - وأعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوى أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة فى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول ضد روسيا.
وقالت وكالة الطيران المدنى الروسية فى بيان لها، إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التى تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوى الروسى.
وكانت روسيا أغلقت السبت مجالها الجوى أمام شركات الطيران البلغارية والبولندية والتشيكية، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة "فرانس برس"، إن بلاده تعتزم أيضا إغلاق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إسبانيا تعلن إغلاق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.