عاجل.. إسبانيا تعلن إغلاق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوى أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة فى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول ضد روسيا.

وقالت وكالة الطيران المدنى الروسية فى بيان لها، إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التى تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوى الروسى.

وكانت روسيا أغلقت السبت مجالها الجوى أمام شركات الطيران البلغارية والبولندية والتشيكية، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة "فرانس برس"، إن بلاده تعتزم أيضا إغلاق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية.