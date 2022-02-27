عاجل.. روسيا تنفى بدء مفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - فيما أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، فى وقت سابق بدء المفاوضات مع روسيا على حدود بيلاروسيا. ومع اقتراب الليل فى أوكرانيا وتوقعات المخابرات الأمريكية باقتحام الروس كييف الليلة، يزداد الأمر تعقيدا.

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