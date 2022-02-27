الخارجية: تسهيل عبور 19 أردنيا من أوكرانيا إلى رومانيا

دوت الخليج - : أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تسهيل إجراءات عبور ودخول (19) مواطنا أردنيا من قبل القناصل المتواجدين على المعابر الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا. وأكدت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، السبت، أنه تم “تأمينهم بكافة أشكال المساعدة اللازمة، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتسهيل عودتهم إلى المملكة”.

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