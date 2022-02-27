عاجل- قرار أوروبى ضد البنوك الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "ندعم دول شرق أوروبا لاستضافة اللاجئين الأوكرانيين".
وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أمس السبت، إن باريس قررت تسليم مزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا، كما سترسل أسلحة دفاعية ووقود إلى لدعمها ضد العملية العسكرية الروسية.
وأضاف الإليزيه، أن باريس ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، مشيرًا إلى إجراءات فرنسية جديدة تتعلق بنظام "سويفت" ضد روسيا.
ويتيح نظام سويفت، أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ تلك العمليات فى مختلف الدول، وهو بذلك يغطى مختلف العمليات المالية والمصرفية التى تُجرى بين البنوك والمؤسسات المالية.
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