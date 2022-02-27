عاجل- الرئيس الأوكرانى يرجح وصول المفاوضات مع روسيا لنتائج إيجابية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأوكرانى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أن "هدفنا الرئيسى هو الدفاع عن أوكرانيا وضمان وحدتها وسيادتها". وتابع الرئيس الأوكرانى "يجب التعامل بموضوعية للوصول إلى أهدافنا". وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، فى وقت سابق بدء المفاوضات مع روسيا على حدود بيلاروسيا، فيما نفت الخارجية الروسية بدء مفاوضات مع الجانب الأوكرانى، مع تأكيدها وصول الوفدين موقع التفاوض.

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