كيفية التسجيل على منحة البطالة الجزائرية 2022 ورابط التقديم على المنحه

كيفية التسجيل على منحة البطالة الجزائرية 2022، يتم الآن التسجيل في منحة البطالة 2022 من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، ويستطيع كافة الأشخاص الذين يرغبون بالاستفادة من المنحة المقدمة من قبل الجولة الجزائرية وعلى كل من ينطبق عليه الشروط للحصول على منحة الجزائر لعام 2022، على أن يتم الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بمنحة البطالة حتى يتم التعرف على جميع المعلومات التي تتعلق بها، كما أنه يتم التسجيل أو القيام بحجز موعد للقيام بإتمام المقابلة الشخصية مع مستشار الوكالة الخاص بمحل الإقامة التابع للمتقدم.

كيفية التسجيل على منحة البطالة الجزائرية 2022

يتم الدخول على الموقع الخاص بمنحة البطالة 2022 .

. ويتم النقر على أيقونة تسجيل.

من ثم يتم إضافة البيانات المرغوب بها.

إضافة رقم البطاقة.

ويتم إضافة رقم التعريف الوطنية.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة إرسال.

من ثم سوف يبدأ الفحص الكلي للتحقق من الأهلية.

سوف يتم الرد على المتقدم سوء بالرفض أو بالقبول مع توضيح السبب.

عند القبول يتحول مباشرة للمرحلة الثانية ويتم إضافة البيانات وتحديد موعد المقابلة الشخصية.

التقديم لمنحة البطالة الجزائرية 2022