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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل على منحة البطالة الجزائرية 2022 ورابط التقديم على المنحه - ثقفني
كيفية التسجيل على منحة البطالة الجزائرية 2022، يتم الآن التسجيل في منحة البطالة 2022 من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، ويستطيع كافة الأشخاص الذين يرغبون بالاستفادة من المنحة المقدمة من قبل الجولة الجزائرية وعلى كل من ينطبق عليه الشروط للحصول على منحة الجزائر لعام 2022، على أن يتم الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بمنحة البطالة حتى يتم التعرف على جميع المعلومات التي تتعلق بها، كما أنه يتم التسجيل أو القيام بحجز موعد للقيام بإتمام المقابلة الشخصية مع مستشار الوكالة الخاص بمحل الإقامة التابع للمتقدم.
كيفية التسجيل على منحة البطالة الجزائرية 2022
- يتم الدخول على الموقع الخاص بمنحة البطالة 2022.
- ويتم النقر على أيقونة تسجيل.
- من ثم يتم إضافة البيانات المرغوب بها.
- إضافة رقم البطاقة.
- ويتم إضافة رقم التعريف الوطنية.
- بعد ذلك يتم النقر على أيقونة إرسال.
- من ثم سوف يبدأ الفحص الكلي للتحقق من الأهلية.
- سوف يتم الرد على المتقدم سوء بالرفض أو بالقبول مع توضيح السبب.
- عند القبول يتحول مباشرة للمرحلة الثانية ويتم إضافة البيانات وتحديد موعد المقابلة الشخصية.
التقديم لمنحة البطالة الجزائرية 2022
- في هذا الوقت يبحث كافة المواطنين في الجزائر عن رابط وخطوات التسجيل بمنحة البطالة الجزائرية لعام 2022.
- عبر الموقع الإلكتروني التي قامت بوضعها وكالة التشغيل الوطنية حتى تسهل كافة الأمور على جميع المواطنين الذين يرغبون بالاستفادة من منحة البطالة التي تم تفعيلها لكافة العاطلين عن العمل.
- حيث أنها توفر لهم مهمة القيام بالتسجيل للمرة الأولى والقيام بحجز موعد في الوكالة حتى يتم القيام بإجراء مقابلة مع مستشار التوجيه.
- إلى جانب هذا بإمكان كافة الباحثين عن الموقع الخاص بالتسجيل بمنحة البطالة على أن يتمكنوا من الدخول على الرابط الخاص بمنحة البطالة، وعلى أن يتم هذا حتى يتم حجز الذين يرغبون بها.
- والتي سوف تكون بشهر مارس بإحداي الملحقات المحلية التي تتعلق بالتشغيل، وقد أتاحت ذلك المنصة بمتناول كافة الشباب الجزائريين وكل من لا يملك فرصة عمل.
- حتى يتم التقديم منذ تاريخ 25 فبراير 2022، وقد تم طرح بيان متعلف من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.
- حيث أنه موجه لكافة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التسجيل بالطريقة العادية.
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