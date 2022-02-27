Oppo find x5 pro أقوي الهواتف الجديدة من أوبو | مراجعة الهاتف والأسعار

Oppo find x5 pro أقوي هواتف شركة أوبو الجديدة ضمن سلسلة الـFind x5 والتي أعلنت عنها الشركة مؤخراً. حيث تم إطلاق ثلاثة هواتف جديدة من نفس السلسلة وهم Oppo find x5 ، Oppo find x5 lite ، بالإضافة إلي النسخة الأقوي Oppo find x5 pro. يأتي الهاتف مع مواصفات ومميزات ممتازة بداية من التصميم إلي المعالج والمواصفات الداخلية ، كالشاشة الـQHD+ ومعالج كوالكوم الجديد 8Gen 1.

مواصفات هاتف Oppo find x5 pro :

‌يقدر وزن الهاتف بحوالي 195 جراماً.‌

خامات ظهر الهاتف تأتي من السيراميك ، مع إطار موجود حول جسم الهاتف من الألومنيوم.‌

كما يدعم أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تأتي بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

الهاتف أيضاً يأتي مع شهادة IP68 الخاصة بمقاومة الغبار والماء.‌

لكن لا يتوفر الهاتف بدعم مدخل كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

شاشة الهاتف متوفرة من نوع LTPO2 AMOLED ، تأتي بحجم 6.7 إنش بجودة QHD+ وبدقة 3216×1440 بكسل مع معدل كثافة 525 بكسل لكل إنش.‌

درجة سطوع الشاشة تصل إلي حوالي 1300 شمعة مع دعم الـHDR10+، مما يوفر محتوي أكثر وضوحاً علي الشاشة حتي في الإضاءة العالية.‌

كما تدعم الشاشة أيضاً معدل تحديث يصل إلي 120 هيرتز ، والذي يوفر سلاسة أكثر وسهولة في الحركة التنقل علي شاشة الهاتف.‌

كذلك تحتل الشاشة من جسم الهاتف مساحة تقدر بحوالي 92.7% ، مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوي أكبر علي الشاشة.

مع دعم خاصية 1B colors والتي تقوم بعرض أكثر من مليون لون علي الشاشة.‌

أيضاً توجد علي الشاشة طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.‌

الهاتف يتوفر أيضاً مع أحدث أنظمة التشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم أوبو الجديدة والخاصة ColorOS 12.1.‌

يعمل الهاتف كذلك بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يعد أحدث معالجات شركة كوالكوم حتي الآن مع دقة تصنيع 4 نانو متر.‌

المعالج يحتوي علي نواة من نوع Cortex-X2 مع تردد 3.0 جيجا هيرتز ، مع ثلاثة أنوية أخري Cortex-A710 بتردد أقل 2.50 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري فتأتي من نوع Cortex-A510 ، مع أقل تردد 1.80 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد بالهاتف أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 730.‌

يتوفر الهاتف في نسختين من مساحة التخزين وهما : 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

مع أحدث إصدار لذاكرة التخزين السريعة UFS 3.1.

كاميرا هاتف Oppo find x5 pro :

بالنسبة للكاميرات والتي تعد من أهم النقاط في أغلب هواتف شركة أوبو والتي تبدي بها قدر كبير من الهاتف. فهاتف Oppo find x5 pro يأتي مع نظام متميز من الكاميرات سواء الأمامية أو الخلفية

‌الهاتف يحتوي علي كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تأتي أيضاً بمستشعر من سوني IMX709 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يوجد أيضاً ثلاثة كاميرات خلفية بظهر الهاتف : الأساسية منهم تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، تتوفر بدعم خاصية multi-directional PDAF وOIS للتثبيت البصري.‌

الكاميرا الثانية للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم أيضاً الـPDAF وتقدم زاوية تصوير واسعة 110°.‌

أما عن الأخيرة فهي عدسة Telephoto تتوفر بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ، تتيح التكبير حتي 2x optical zoom مع خاصية PDAF.‌

بالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة 4K مع معدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/240 إطار.‌

كذلك يدعم الهاتف المثبت الإلكتروني Gyro-EIS ، مع تصوير الفيديوهات بجودة HDR.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو ، توفر تجربة مميزة في الصوتيات.‌

لكن لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

كما يوجد بالهاتف أيضاً رقاقة معالج أوبو الجديد الخاصة بالتصوير MariSilicon X image chip.‌

توجد بصمة الهاتف أسفل الشاشة من نوع Optical ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

يحتوي الهاتف بطارية من نوع Li-Ploy تتوفر بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 12 دقيقة فقط.‌

كذلك الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.‌

يوجد بالهاتف مدخل شحن من نوع Type C 3.1، يدعم خاصية OTG.‌

الهاتف متوفر في نسختين من الألوان المتاحة وهما : الأبيض والأسود.

سعر هاتف Oppo find x5 pro :

‌1465$ أو حوالي 1300 يورو لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، ما يساوي 22800 جنية مصري.

وفي إنتظار الإعلان عن سعر النسخة الأخري من الهاتف قريباً.