“بالفيديو” رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 التسجيل عبر المنصة الرقمية منحة الآن

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022، مع دقات الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، أصبح رابط التسجيل في منحة الشباب البطال من أهم الروابط وأكثرها بحثاً من قبل ملايين الشباب المتعطلين عن العمل، للحصول على منحة البطالة التي قررتها الحكومة الجزائرية، بتعليمات مباشرة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعلن عن المنحة في اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية الجزائرية، بهدف أن يتحصل الشباب على شبه مرتب يكفل لهم الحياة الكريمة، ويستمر صرف المنحة حتى يتمكنوا من الحصول على عمل، وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري السيد / يوسف شرفة، إلي أن التسجيل سوف يكون إلكترونياً، عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وفيما يلي التفاصيل.

كانت الجريدة الرسمية الجزائرية، قد نشرت يوم 31 من شهر ديسمبر 2021 وجاء في العدد 100 في المادة 190 منه، من قانون العمل الجديد 2022، تؤسس منحة للبطالة، وتمنح للبطالين طالبي الشغل لأول مرة، ويكون التسجيل إلكتروني عن طريق الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وموقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

الجزائر من الدول الغنية بالثروات المعدنية فهي من الدول الكبرى في العالم المصدرة للغاز الطبيعي، وتعمل على أن يستفيد الشباب من عائدات الدولة النفطية، لذا قررت عمل مساعدة مالية للشباب حتى يتحصلون على فرصة عمل تناسب قدراتهم، وقالت الحكومة أنها سوف تسعى بكل قوة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد لخلق فرص عمل جديدة للشباب.

موقع minha.anem.dz للتسجيل الأولي

دخلت في صباح اليوم الجمعة منصة التسجيل لمنحة الشباب البطالين عن العمل حيز العمل وأشارت الوكالة الوطنية للتشغيل أن منصة minha.anem.dz تسمح للشباب بالتسجيل الأولي وأيضاً لحجز موعد لبحث الملف الخاص بالمتقدم من قبل الملحقات المحلية للتشغيل ويمكن من خلال الموقع تعديل الموعد الخاص بمناقشة الملف.

بيان الوكالة الوطنية للتشغيل لطالبي منحة العمل

اتفقت وزارة العمل مع البريد الجزائري على فتح حساب للمعنيين بمنحة البطالة لصب المنح، جاء ذالك على لسان مدير التشغيل والإدماج بوزارة العمل السيد / محمد شرف الدين بوضياف، من أجل التيسير على الشباب الذي سيتحقق فيه شرط الحصول على المنحة، لتوافر مكاتب البريد في جميه المناطق والمدن الجزائرية.

بيان جديد للشباب الذين تعذر تسجيلهم بسبب التأمين

أشارة الوكالة الوطنية للتشغيل في بيان لها أن الشباب الجزائري الراغب في التسجيل، والذي تعذر تسجيله بسبب وجود تأمين ساري المفعول، عليهم التوجه إلي مصالح الضمان الاجتماعي الموجودة في المدن والمحافظات لتسوية أوضاعهم، وقالت الوكالة أن هذا الإجراء سوف يسمح لهؤلاء الشباب بالتسجيل في المنحة.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

أشار وزير العمل الجزائري أن المنحة التي سوف تصرف للشباب المتعطل عن العمل، سوف تكون بمقدار 13 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو، بداية من شهر مارس القادم حتى يتحصل الشاب على عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأشار الوزير أن المنحة لأصحاب المؤهلات الدراسية والبطالين عن العمل الغير حاصلين على مؤهل دراسي على حد سواء، وحدد شروط الحصول على المنحة وهي كما يلي.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر

الدخول على رابط وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي cnac.dz. أو الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz. تسجيل البيانات المطلوبة ثم إرسال طلب المنحة والاحتفاظ برقم الطلب.

موعد صرف منحة الشباب البطال

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن صرف المنحة للشباب سيكون يوم 28 من كل شهر ميلادي، وسوف يكون شهر مارس القادم هو أول شهر يتم صرف المنحة للشباب البطال، وأشار وزير العمل إلي أن أسبقية التسجيل لا تمثل أي ميزة، فالتسجيل في بداية الشهر مثل أي يوم خلال الشهر.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر

المنصة الرقمية الأرضية منحة، هي المختصة باستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للحصول على منحة الشباب، التي أقرتها الحكومة الجزائرية للشباب البطالين عن العمل، ومنذ انطلاق عملية التسجيل في ألخامس والعشرين من الشهر الجاري، والمنصة تستقبل عشرات الآف من الطلبات يومياً من الشباب الراغب في الحصل على المنحة وتعمل بكفاءة كبيرة.

شروط الحصول على منحة البطالة الجزائرية

أن يكون المتقدم للحصول على المنحة جزائري الجنسية ويقيم داخل الجزائر. يكون متعطل عن العمل وليس له أي مصدر دخل ولا يتحل على أي دعم من أي جهة. يشترط للحصول على المنحة التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل. أن يكون السن لا يقل عن 30 عام ولا يزيد عن 50 عام. أن يوضح وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. أن لا يكون له سجل تجاري.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر

الدخول على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل www.anem.dz. ثم أدخل على فضاء طالب العمل ثم أذهب إلي التسجيل. سجل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ثم أضغط على مربع suivant. ثم أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك ثم أكد كلمة المرور مرة ثانية. أخيراً أضغط على مربع أنا لست رو بورت وبذالك تتم عملية التسجيل على الوكالة الوطنية للتشغيل.

المستندات المطلوبة في التسجيل الإلكتروني على المنحة

شهادة الميلاد وشهادة الهوية الوطنية. أثبات بعدم العمل في أي جهة حكومية أو خاصة. أرفاق شهادة التسجيل الإلكتروني في الوكالة الوطنية للتشغيل. أثبات مكان السكن وإحضار عدد 4 صور شخصية حديثة مع تقديم طلب المنحة بخط اليد.

الجهاز التنظيمي والعملي لوضع منحة الشباب البطال

التميز والتفرقة بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تقدمها الدولة للشباب.

سن القوانين وإيجاد الأليات القانونية لمحاسبة ومعاقبة أي تحايل للاستفادة من المنحة من غير المستحقين.

أستحداث نظام مراقبة فعال وجديد لمراقبة البطاقية الوطنية للبطالين من أجل أستفادة حقيقية للشباب ألعاطلين.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر

يقدر الحد الأدنى للأجور في الجزائر ب 125 يورو أي 20 ألف دينار في الشهر، والمنحة المقررة 82 يورو أي أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور، وأعلنت الحكومة الجزائرية أن المنحة سوف تحسب في ميزانية 2022، يأتي ذالك حرصاً من الجزائر التي تعتبر رابع أكبر أقتصاد في القارة السمراء، لتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة لمواطنيها، في ظل ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

حددت الوزارة الأسباب التي من شأنها أن توقف صرف المنحة للشباب بعدة محددات وهي كما يلي.

أن يرفض المستفيد من المنحة عرضين للعمل يتناسبان مع مؤهلاته العلمية وقدراته العملية.

إذا تحصل المستفيد أو زوجته على فرصة عمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.

رفض المستفيد تكوينا يومي إلي تحسين قابليته للشغل.

الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

يهدف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي تم تأسيسه عام 1994، على التخفيف عن الأثار السلبية التي تنتج عن عمليات الإصلاح الاقتصادي، وزيادات الأسعار الناتجة عن أي ظروف عالمية طارئة مثل جائحة كورونا حالياً، ويقوم بتقديم التعويضات والمنح للعاطلين والغير قادرين عن العمل.

هل الحكومة الجزائرية حددة مدة معينة لصرف المنحة

أعلن وزير العمل نفيه القاطع لما يتردد أن المنحة سوف تكون محددة بمدة 6 أشهر فقط للبطالين، وقال عبر تصريحات إذاعية أن المنحة لن يتوقف صرفها إلا بحصول المستفيد على عمل يحقق له دخل ثابت، كما أشار إلي أنه تم رفع قيمة المنحة من 8 الآف إلي 13 ألف، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد المجيد تبون لتوفير حياة كريمة للشباب الجزائري.

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