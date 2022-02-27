رابط التسجيل فى منحة البطالة الجزائر 2022 minha anem dz

التسجيل فى منحة البطالة minha anem dz، تعرف معنا على رابط التسجيل فى منحة البطالة فى الجزائر 2022 للاستفادة من الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة للشباب الذين لم يتحصلوا على فرصة عمل حتى الآن لضمان ظروف معيشية كريمة لهم، حيث قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فى خطوة جادة وغير مسبوقة صرف إعانات مالية تقدر ب 13 ألف دينار جزائري على أن يتم بداية صر فها من شهر مارس المقبل لتصبح هى أول دولة أفريقية تقر بهذه المنحة، وقد تقرر أن يتم التقديم للحصول على هذه المنحة من خلال التسجيل عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الإلكترون بعد استيفاء شروط الاستحقاق، ونتابع معكم رابط تسجيل منحة البطالة الجزائر وأهم الخطوات اللازمة للتقديم والحصول على المنحة.

رابط التسجيل فى منحة البطالة الجزائر 2022

فتح موقع الوكالة الوطنية للتشغيل أبوابه للتقديم على منحة البطالة بشكل رسمي منذ يوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022 فور إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عنها، وعلى المتقدم أن يقوم بالتسجيل أولا عبر الموقع ثم حجز موعد لبحث طلبه والملف الخاص به والذي سيتم من قبل الملحقات المحلية للتشغيل كما يتمكن أيضا المتقدم من تعديل هذا الموعد إذا رغب فى ذلك،ومن أجل التقديم لاستحقاق إعانة البطالة عليك اتباع الخطوات التالية.

ادخل على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال هذا الرابط anem.dz.

اختر خانة “فضاء طالبي العمل”.

سيتم دخولك على صفحة التسجيل فقم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد الانتهاء اضغط على أيقونة “suivant”.

بعد ذلك يطلب منك إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيدها مرة أخرى.

مرر إلى أسفل واضغط على مربع “أنا لست روبوت”.

بذلك تكون قد أتممت عملية التسجيل وتقديم طلب المنحة.

المستندات المطلوبة فى التسجيل الإلكتروني للتقديم على المنحة

لابد من إحضار هذه الأوراق والمستندات حتى يتثنى لك التقديم على منحة البطالة وطلب المنحة: