بولندا تستقبل أكثر من 156 ألف لاجئ منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قوات حرس الحدود - فى تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، ونقلها راديو بولندا اليوم الأحد - "أمس وحده شهد دخول 77 ألفا و300 شخص من أوكرانيا".
من جانبه.. قال المتحدث باسم الإدارة الجنوبية لحرس الحدود البولندى بيوتر زاكيلارز: "لقد لاحظنا حركة مرور كثيفة على الجانب الأوكرانى من الحدود، لذا تم تعبئة جميع ضباط حرس الحدود للعمل بدوام كامل".
ويتألف اللاجئون بشكل رئيسى من النساء والأطفال حيث لا يتم السماح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، من عبور الحدود وفقا لمرسوم التعبئة العامة الذى وقعه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الخميس الماضى فى أعقاب العملية العسكرية الروسية.
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