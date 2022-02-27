إيطاليا تغلق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوى للبلاد أمام الطائرات الروسية، لتنضم إيطاليا إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبى فى تشديد العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية التى تشنها على أوكرانيا.





وذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى -فى بيان- "أغلقت إيطاليا مجالها الجوى أمام روسيا، بحسب ما نقلته صحيفة "كورير ديلا سيرا" الإيطالية، ويشمل الإجراء حظر جميع الطائرات المدنية أو العسكرية القادمة من روسيا أو التى تنتمى إلى شركات روسية.

وأشار المكتب أيضا إلى قرار جديد من رئيس الوزراء الإيطالى يتيح إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بعد مكالمة هاتفية بين دراجى والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكى.

وبذلك تصبح إيطاليا واحدة من 14 دولة فى الاتحاد الأوروبى أغلقت مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية، من بينها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وسلوفينيا وليتوانيا وبلغاريا ولاتفيا وإستونيا وجمهورية التشيك وبولندا. وأغلقت المملكة المتحدة مجالها الجوى أمام الرحلات الروسية الأسبوع الماضى.

وردت روسيا بإغلاق مجالها الجوى أمام الرحلات التجارية ورحلات الترانزيت من دول أوروبية، فى إجراء استهدف حتى الآن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا وبلغاريا وبولندا والتشيك، بحسب الصحيفة.