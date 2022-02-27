وذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى -فى بيان- "أغلقت إيطاليا مجالها الجوى أمام روسيا، بحسب ما نقلته صحيفة "كورير ديلا سيرا" الإيطالية، ويشمل الإجراء حظر جميع الطائرات المدنية أو العسكرية القادمة من روسيا أو التى تنتمى إلى شركات روسية.
وأشار المكتب أيضا إلى قرار جديد من رئيس الوزراء الإيطالى يتيح إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بعد مكالمة هاتفية بين دراجى والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكى.
وبذلك تصبح إيطاليا واحدة من 14 دولة فى الاتحاد الأوروبى أغلقت مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية، من بينها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وسلوفينيا وليتوانيا وبلغاريا ولاتفيا وإستونيا وجمهورية التشيك وبولندا. وأغلقت المملكة المتحدة مجالها الجوى أمام الرحلات الروسية الأسبوع الماضى.
وردت روسيا بإغلاق مجالها الجوى أمام الرحلات التجارية ورحلات الترانزيت من دول أوروبية، فى إجراء استهدف حتى الآن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا وبلغاريا وبولندا والتشيك، بحسب الصحيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تغلق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.