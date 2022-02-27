الآن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول من أهم ما يتساءل عنه الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في شتى محافظات العراق، حيث أن كثرت عمليات البحث عبر محركات جوجل المتنوعة أيضاً كثرت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بالروابط الرسمية التي قامت وزارة التربية والتعليم عن تفعيلها من أجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول بالعراق بشكل إلكتروني، وهذا ما نتناوله معكم اليوم بالسطور القادمة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول

سوف نتابع معكم اليوم عبر موقعنا الاختباري ثقفني خطوات وراط الاستعلام عن كافة نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول فمن المقرر أن تتوفر طبقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي تباشر توجيه الدعوة لجميع الطلاب والطالبات للبدء في كافة خطوات الاستعلام عن هذه النتائج، ونحن نتابع معكم عن هذه النتائج، والتعرف على الموعد الرسمي المحدد للإعلان عن هذه النتائج التي يتم تحديده بعد الانتهاء من جميع العمليات من خلال الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول سواء كانت مهام التصحيح ورصد الدرجات أو جميع أعمال المراجعة ورصد الدرجات، وسوف ننشر لكن جميع النتائج عبر المواقع الرسمية التعليمية سواء كانت عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم أما عن طريق موقع نتائجنا، وبناءً على هذ ا سوف نعرض عليكم رابط وخطوات الاستعلام عن كافة النتائج بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت وأنت بمكانك في المنزل.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول

نعرض الآن لكم طريقة الاستعلام عن كافة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية المفعل ومن خلال اتباع الآتي:

نقوم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم اختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول.

يتم البدء بتسجيل اسم الطالب رباعي.

من ثم يتم تسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على خانة عرض النتائج حتى تظهر أمامك على الفور النتائج التي تم الإعلان عنها على هيئة ملفات pdf.

يجب العلم أن كافة النتائج سوف يتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم قبل طرحها في المدارس لمنع التزاحم.