الاتحاد الأوروبي يكسر القاعدة و"يمول" شراء أسلحة لأوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، موضحة أن القرار يشكل سابقة للتكتل.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذه التدابير تشمل قطاعات المحروقات والتبغ والإسمنت والحديد والفولاذ. وتستهدف العقوبات ايضا المسؤولين البيلاروسيين "الذين ساعدوا روسيا" في هجومها على أوكرانيا.

وأوضح وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء استخدام خط الاتحاد الأوروبي للتمويل الطارئ "لتوفير أسلحة فتاكة فضلا عن وقود وتجهيزات حماية ومستلزمات صحية للقوات الأوكرانية"، واضعا حدا "لمسألة كانت تعتبر من المحرمات وتقوم على امتناع الاتحاد الأوروبي عن توفير أسلحة لأطراف متحاربة".

وهاجم جوزيف بوريل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي قال إنه "يستهزئ بالقانون الدولي".

وختم جوزيف بوريل: "سنستهدف بالعقوبات النخبة والأثرياء في نظام الرئيس بوتن".