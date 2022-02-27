ممثل الرئيس الأوكرانى: المفاوضات مع روسيا ستبدأ خلال الساعات القليلة المقبل

جدة - نرمين السيد - قال ممثل الرئيس فى المحكمة الدستورية الأوكرانية فيدور فينيسلافسكى، اليوم الأحد، إن المفاوضات بين الوفد الأوكرانى والوفد الروسى ستبدأ خلال ساعات قليلة، حيث سيصل الفريق إلى الحدود مع بيلاروسيا عبر طريق آخر، وسيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.





ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن فينيسلافسكى قوله على قناة "رادا" التلفزيونية الأوكرانية "المسافة من كييف إلى مكان المحادثات صغيرة، ولكن بسبب الوضع الأمني​​، تم تغيير المسار، لذلك أعتقد أن المحادثات ستبدأ فى غضون الساعات القليلة المقبلة. من أجل ضمان أقصى درجات الأمن لوفدنا، تهديد حياتهم ومكان وجودهم غير معروف". ولم يكشف المسؤول الأوكرانى عن تشكيل الوفد لأسباب أمنية.. ويعتقد فينيسلافسكى أنه بحلول نهاية اليوم ستكون هناك معلومات كاملة حول مواقف البداية والنتائج المحققة. وأضاف أن بيلاروسيا ستشارك فى المحادثات، لكن كمراقبين أو ممثلين للسلطات الروسية. كما ورد، عقب محادثة بين رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنيسكى والزعيم البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، تم الاتفاق على أن يجتمع الوفد الأوكرانى مع روسيا دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية بالقرب من نهر بريبيات.

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