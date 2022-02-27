الرئيس الأوكرانى: لا نتوقع أن تؤدى المفاوضات مع روسيا إلى أى نتيجة

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ، إن الحديث مع رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو كان جوهريا، متابعا: علينا التصرف بطريقة عملية لتحقيق أهدافنا.
وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال كلمة له، لا نتوقع أن تؤدى المفاوضات مع روسيا إلى أى نتيجة، مستطردا: هدفنا هو المحافظة على وحدة أراضينا.
وتابع الرئيس الأوكراني: قلت لرئيس بيلاروسيا لوكاشينكو إنى لا أريد أن تدخل قوات من بيلاروسيا إلى أوكرانيا وأكد لى ذلك.
وقال الرئيس الأوكرانى زيلينسكى أن محادثته مع الرئيس البيلاروسى لوكاشينكو كانت جدية للغاية.
فى اليوم الرابع للحرب، استمر القتال فى عدد من المدن الأوكرانية مع القوات الروسية، التزامن مع محاولات إجراء مفاوضات، وبعد أن رفضت كييف مقر انعقاد المفاوضات فى بيلاروسيا، تراجعت وأعلنت نيتها المشاركة.
وأعلن فلاديمير ميدينسكى رئيس الوفد الروسى فى المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة جوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسى ينطلق إلى مكان إجرائه.
من جانبه، قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إنه اقترح على نظيره الروسى فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسى فى جوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت.
وجاء إعلان ميدينسكى عن موافقة كييف على عقد المفاوضات بعد محادثة هاتفية جمعت الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى مع لوكاشينكو.
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