رابط التقديم في منحة البطالة الجزائر 2022 والشروط المطلوبة وموعد الصرف

منحة البطالة الجزائر 2022، هي عبارة عن منحة مالية مقدمة من قبل وزارة العمل في الحكومة الجزائرية تقدر قيمتها نحو 13 ألف دينار جزائري، أي بما يعادل نحو 82 يورو، وقد أعلنت عنها الحكومة الجزائرية بهدف مساعدة المواطنين المتعطلين عن العمل، والذين تنطبق عليهم كافة الشروط التي تم وضعها من أجل استحقاق هذه المنحة وذلك لتخفيف الاعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق هؤلاء المواطنين ومساعدتهم في سد احتياجاتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض فرص العمل.

كيفية التقديم في منحة البطالة الجزائر 2022 :-

جاء قرار الحكومة الجزائرية بشأن منح المتعطلين عن العمل منحة بطالة، تعينهم على تحمل أعباء الحياة الصعبة، وتضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، من خلال شراء الاحتياجات الأساسية لمتطلبات الحياة اليومية، وذلك بعد أن ازدادت الحياة صعوبة بسبب ما فرضته جائحة كورونا المستجد من اجراءات احترازية، أدت إلى غلق العديد من الأنشطة الاقتصادية وعلى رأس تلك الأنشطة قطاع السياحة، وغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى ويمكن التقديم على منحة البطالة من خلال القيام بالعديد من الخطوات التالية:-

الشروط المطلوبة والتي حددتها الحكومة الجزائرية في الأشخاص المستحقين لصرف هذه المنحة المالية فهي كالتالي:-

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون عاطل عن العمل وليس لدية أي مورد مالي من أي جهة حكومية أو خاصة أو يحصل على دعم من الحكومة.

أن يكون عمره ما بين 19 إلى 40 سنة.

الأولوية في القبول هي للشخص الأكبر سناً.

أن يكون مسجلاً لدي الوكالة الوطنية للتشغيل لأول مرة بحيث لا تزيد مدة تسجيله بها عن 6 أشهر.

أن يكون الشخص قد حدد موقفه تجاه الخدمة الوطنية.

ألا يكون الشخص مسجلاً في أياً من المؤسسات التعليمية مثل التعليم العالي أو التكوين المهني.

ألا يكون المتقدم قد حصل على قروض انشاء مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر.

المتقدمة يجب أن لا يكون لزوجها عمل بغض النظر عن طبيعة هذا العمل.

موعد صرف منحة البطالة للمستحقين بالجزائر:-

حددت الحكومة الأول من شهر مارس كموعد نهائي لصرف منحة البطالة للأشخاص المستحقين لها والذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة العمل الجزائرية.