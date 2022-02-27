طريقة احتساب درجات الفصل الدراسي الثاني للابتدائي والمتوسط والثانوي 1443

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عمر شويل - جدة مع انطلاق الاختبارات نتعرف على طريقة احتساب درجات الفصل الدراسي الثاني في مرحل التعليم الثلاثة وهي الابتدائي والمتوسط والثانوية العامة، للطلاب المتقدمين على الاختبارات النهائية في العام الدراسي 1443، وقد انطلقت الامتحانات بداية من اليوم 27 رجب وفق الجداول التي تم وضعها للاختبارات الشفوية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وسط إجراءات مشددة نحو الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية والحفاظ على السلامة والصحة للجميع، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن ألية الحضور والاختبارات وفق التنظيمات التي تم وضعها، وتشمل تحديد كيفية الحضور على حسب الكثافات وتقسيم الطلاب لمجموعتين في حالة كان العدد كبير.

كيفية احتساب درجات الفصل الدراسي الثاني

أمر هام لا يوجد طالب او ولي أمر لا يستعلم عنه أو يتوجه بالسؤال للمسئولين في وزارة التعليم، حول كيفي احتساب درجات الفصل الدراسي الثاني، وكانت عدة مصدر قد تحدثت عن ارتباط ألية احتساب الدرجات بنظام الفصول الدراسية الثلاثة وفق التقويم الدراسي، وهو تقويم نسبي بداية مت الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط زك1لك الصفين الأول والثاني الثانوي تقوين تكوني وفي مواد التقويم المستمر من 100 درجة.

أما باقي التقويم ، فيتم تقويم الطلاب في باقي المواد الدراسية تقويم متنوع ( تكويناً، و قبلياً، و ختامياً)، كما هو موضح:

تخصيص 100 درجة لكل مادة من المواد الدراسية.

تخصيص 100 درجة لكل فصل دراسي منها 60 درجة لإعمال السنة و 40 درجة لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

طريقة تقويم الطلاب في نهاية الاختبارات

طريقة تقويم الطلاب في نهاية الاختبارات بنهاية العام الدراسي تتم على حسب اللائحة التي تنظم تلك الألية، وتنص على ان يتم تقويم الطلاب في نهاية كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة بشكل نسبة من المجموع النهائي، على أن تكون بنسبة 25 % من المجموع للفصل الأول، و 35 % للفصل الدراسي الثاني، أما الفصل الدراسي الثالث فيكون بنسبة 40 % من المجموع الكلي، وهو ما يعرف باسم الوزن النسبي المخصص لكل فصل دراسي.

كيفية احتساب درجات النجاح للطالب

تكون طريقة احتساب درجات الطالب متوقف على حصوله على الدرجة الصغرى أو الحد الأدنى لكل مادة في درجات النجاح، وهي 50 نقطة، مع ضرورة أن يخضع الطلاب للاختبارات النهائية في الفصلين الأول والثاني، ولا تقل النسبة المئوية التي تخصل عليها عن 20 % في كل الاختبارات النهائية.