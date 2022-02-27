رئيس الفضاء الروسية: أوكرانيا كانت تعتزم تصنيع منظومات باليستية تهددنا

جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى أن أوكرانيا أبلغت الوكالة اليوم أن صواريخ أصابت موقع منشأة للتخلص من النفايات المشعة فى كييف خلال الليلة الماضية لكن لم ترد تقارير عن أضرار لحقت بالمبنى أو أى مؤشرات على انبعاث إشعاعى.
وأوضح جروسى - فى تصريحات اليوم الأحد - أن مفتشية تنظيم المواد النووية الحكومية فى أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تتوقع تلقى نتائج المراقبة الإشعاعية فى الموقع قريبًا.
وحذر جروسى من الخطر الحقيقى المتمثل فى تعرض المنشآت التى تحتوى على مواد مشعة للضرر أثناء النزاع مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على صحة الإنسان والبيئة.
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