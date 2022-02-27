رابط منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا مصرف الإدخار والإستثمار العقاري

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عمر شويل - جدة رابط منظومة القروض السكنية للشباب أطلقته الحكومة الليبية لكل الراغبين في الاستفادة من منظومة القروض السكنية. وهو يعتبر من أهم فرص الدعم التي تقدمها ليبيا لكل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الضرورية من أجل ضمان أحقية التسجيل في منظومة القروض السكنية. ونظرا للأوضاع السائدة في ليبيا مع الانتشار الكبير لفايروس كورونا فقد تمّ الإعلان من طرف القيادات في ليبيا عن تخصيص ميزانية مالية خاصة ستمنح لكل الشباب الراغبين في الزواج. وهذا من خلال القروض السكنية التي تسهل عليهم الأمور بشكل كبير من أجل بناء مساكنهم الخاصة أو الاستفادة من الأراضي. بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير فرص عمل لكل الشباب العاطلين وإطلاق برامج التوظيف. وسنتحدث عن الموضوع بشكل مفصل من خلال موضوعنا على موقع ثقفني الإخباري.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب

يستعلم العديد من الشباب في ليبيا عن رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار، وهذا من أجل القيام بـ التسجيل في منظومة القروض السكنية. وهذه الخدمة المميزة ستتيح لكل الشباب الراغبين في الزواج القيام بالتقديم بشكل إلكتروني دون أن يذهبوا للإدارات. ويمكنهم أن يدخلوا بأنفسهم إلى خدمة الوحدات السكنية. وأيضا والتعرف على أبرز خدمات الحكومة في إطار دعم المواطنين الذين يعانون من قلة الدخل.

التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار

علاوة على ذلك، فالرابط الخاص بـ منظومة القروض السكنية لم يتم تفعليه بشكل رسمي إلى حدّ الساعة. ويستطيع كل شاب ليبي أن يقوم بزيارة المنصة الإلكترونية “حكومتنا”. وترقب تفعيل الرابط من طرف الجهات المعنية. ولحد الساعة لم يعلن عن الوثائق المطلوبة ولكن سيتم فتحه قريبا. وحسب ما ورد إلينا فإنّ سقف القروض السكنية قد تبلغ قيمته 150 دينار ليبي، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يقوم المواطن الليبي بالدخول إلى منظومة القروض السكنية الشباب في ليبيا الرابط سيتم تفعيله في الساعات القليلة القادمة.

في ثاني خطوة عليه أن يدرج كل المعلومات المطلوبة من طرف الموقع، ثم يواصل بقية الخطوات.

ثالثا: يتوجب عليه كتابة كل المعلومات المطلوبة ويتحقق منها جيدا قبل أن يقوم بتحميلها، وبعدها يقوم بالتقديم إلى النظام.

وبهذا يكون قد أتم الحجز الخاص به في المنظومة الذي من المتوقع أن يعلن عنه بعد ساعات قلائل فقط من الآن.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية موضوع رابط منظومة القروض السكنية. والذي يعتبر من أهم الأمور التي يبحث عنها الشباب الليبيين الراغبين في التسجيل في منظومة القروض السكنية من أجل الاستفادة. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم.