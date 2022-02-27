رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار ليبيا 2022 منصة حكومتنا

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عمر شويل - جدة رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار ، اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن اطلاق إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية ليبيا 2022، حيث يسعى الشباب الليبي المقبل على الزواج للحصول على القروض وازداد البحث بشكل رهيب من خلال محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا عن كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية، حيث اكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي رئيس الجنة الكلفة بتنفيذ مشاريع الحكومة الليبية مساء اليوم الأحد عبر مؤتمر صحفي آلية التسجيل في المنصة الخاصة بمنظومة القروض مصرف الادخار والاستثمار العقاري وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل في الأسطر التالية من هذا المقال.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار

يزداد البحث بشكل مكثف من قبل لشباب ليبيا عن رابط منظومة القروض السكنية للشباب بعدما تم اطلاق المنظومة واتاحت التسجيل امام كافة الشباب الليبي للحصول على قرض من اجل بناء سكن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد ويمكن التسجيل في منصة منظومة القروض على مرحلتين عبر قيام المتقدم ادراج رقم الجوال الخاص به من اجل تسجيل الدخول على المنظومة حيث سيتلقى كود بفتح حسابه على المنصة اما المرحلة الثانية سنتعرف عليه في الاسطر التالية من هذا المقال.

رابط التسجيل في القروض السكنية للشباب

يمكن لكافة شباب ليبيا التسجيل في منظومة القروض السكنية. بعد ان يتم تفعيل رابط المنظومة بشكل رسمي من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية. مع اتباع باقي الخطوات للتسجيل في المنصة:

الدخول على رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار بمجرد تفعيله سوف نضع الرابط.

كذلك يستطيع المتقدم الولوج على منصة حكومتنا الليبية وانتظار تفعيل الرابط.

كتابة كافة البيانات المطلوبة منك

ادراج جميع الوثائق المستندات الضرورية للتسجيل.

كما أن القروض السكنية لا تكون بأولية التسجيل إنما بالشباب المحتاجين أولا. المهاجرين الليبيين يمكنهم تسجيل طلباتهم في أماكن إقامتهم أو الأماكن التي يودون الإقامة بها.

علاوة على ذلك لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد بدأ التسجيل بشكل رسمي إلا ان وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اكد ان المتقدمين للحصول على القروض السكنية سيتم البحث والتحقق منهم من خلال آلية عمل صندوق الزكاة وصندوق التضامن الاجتماعي، على ان يتم ربط منصة القروض السكنية مصرف الادخار بصندوق الزكاة ومصلحة الأملاك العامة من اجل معرفة من لهم الأحقية في الحصول على القرض السكني.