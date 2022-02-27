نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط السفر على متن طيران ناس 2022 في المقال التالي
تعد شركة طيران ناس من أهم شركات الطيران بالمملكة العربية السعودية التي تضمن للمسافر رحلة مريحة بأسعار منخفضة، وتعتبر ناس أول طيران يعمل بنظام اقتصادي في المملكة، ويقع في مقدمة شركات الطيران منخفضة التكلفة منذ تأسيسها عام 2007.
شركة طيران ناس
يغطي طيران ناس رحلات جوية إلى 53 وجهة دولية وأكثر من 15 رحلة داخلية كما توفر الشركة خيار تسجيل السفر إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس قبل مغادرة البلاد في الرحلات الدولية بساعتين إلى 48 ساعة أما بالنسبة للرحلات الداخلية يمكنك تسجيل السفر قبل المغادرة ب48 ساعة إلى ساعة واحدة.
شروط السفر في السعودية
يجب على جميع المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة الالتزام بمجموعة من الشروط الصحية المهمة قبل السفر إلى خارج البلاد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-
- المسافر الذي تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ ثلاثة أشهر على الأقل يلزم تلقي الجرعة التنشيطية قبل مغادرة المملكة.
- يعفى من تلقي الجرعة التنشيطية من تقل أعمارهم عن 16 سنة.
- إجراء اختبار PCR وتقديم ما يثبت سلبية الإختبار قبل المغادرة ب48 ساعة.
- لا يشترط إجراء اختبار PCR للأطفال الأقل من 8 سنوات.
- المغادرون الذي ثبت إصابتهم بفيروس كورونا يُسمح لهم بدخول المملكة بعد إنتهاء الفترة المحددة للتعافي دون إعادة الاختبار مرة أخرى.
- الفترة المحددة بعد ثبات إيجابية المسحة قبل مغادرة البلاد هي سبعة أيام لمن تلقوا اللقاح وعشرة أيام لمن لم يتلقى الجرعات كاملة.
الإجراءات الإلزامية قبل مغادرة المملكة العربية السعودية
- يجب إصدار بطاقة صعود إلكترونية قبل موعد الرحلة.
- إحضار الكمامة عند التواجد داخل المطار وعند ركوب الطائرة أثناء مدة الرحلة.
- إحضار حقيبة واحدة عند السفر بحد أدنى سبعة كيلوجرام.
- إذا ارتفعت درجة حرارة المسافر عن 38 قبل مغادرة الرحلة سيتم حفظ قيمة التذكرة والحجز لمدة سنة لاستخدامها لاحقاً.
- ممنوع سفر الأطفال الأقل من 15 عام بدون مرافق.
- تجنب الاختلاط بأحد المصابين قبل الرحلة بمكة 48 ساعة لتجنب الإجراءات الطارئة في حالة ثبوت إيجابية الاختبار.
- في حالة إيجابية الاختبار يخضع المسافر للحجر الصحي لفترة تحددها اللائحة.
- دخول المطار متوقف على المسافرين فقط، ويمنع من ذلك المرافقين إلا في حالة الإعاقة.
- اشتراط تطبيق توكلنا للمسافر قبل دخول المطار.
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