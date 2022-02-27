شروط السفر على متن طيران ناس 2022

تعد شركة طيران ناس من أهم شركات الطيران بالمملكة العربية السعودية التي تضمن للمسافر رحلة مريحة بأسعار منخفضة، وتعتبر ناس أول طيران يعمل بنظام اقتصادي في المملكة، ويقع في مقدمة شركات الطيران منخفضة التكلفة منذ تأسيسها عام 2007.

شركة طيران ناس

يغطي طيران ناس رحلات جوية إلى 53 وجهة دولية وأكثر من 15 رحلة داخلية كما توفر الشركة خيار تسجيل السفر إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس قبل مغادرة البلاد في الرحلات الدولية بساعتين إلى 48 ساعة أما بالنسبة للرحلات الداخلية يمكنك تسجيل السفر قبل المغادرة ب48 ساعة إلى ساعة واحدة.

شروط السفر في السعودية

يجب على جميع المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة الالتزام بمجموعة من الشروط الصحية المهمة قبل السفر إلى خارج البلاد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-

المسافر الذي تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ ثلاثة أشهر على الأقل يلزم تلقي الجرعة التنشيطية قبل مغادرة المملكة.

يعفى من تلقي الجرعة التنشيطية من تقل أعمارهم عن 16 سنة.

إجراء اختبار PCR وتقديم ما يثبت سلبية الإختبار قبل المغادرة ب48 ساعة.

لا يشترط إجراء اختبار PCR للأطفال الأقل من 8 سنوات.

المغادرون الذي ثبت إصابتهم بفيروس كورونا يُسمح لهم بدخول المملكة بعد إنتهاء الفترة المحددة للتعافي دون إعادة الاختبار مرة أخرى.

الفترة المحددة بعد ثبات إيجابية المسحة قبل مغادرة البلاد هي سبعة أيام لمن تلقوا اللقاح وعشرة أيام لمن لم يتلقى الجرعات كاملة.

الإجراءات الإلزامية قبل مغادرة المملكة العربية السعودية