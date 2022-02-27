أجمل عبارات التهنئة بليلة الإسراء والمعراج بمناسبة الذكرى السنوية لهذه الليلة

ليلة الإسراء والمعراج هو حدث عظيم يستقبله المسلمون كل عام بالاحتفالات، وهي الليلة التي أسرى بها سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى فلسطين ببيت المقدس، ثم عرج النبي للملأ الأعلى بسدرة المنتهي صاعدًا للسماء، وبها فُرضت الصلاة على المسلمين، واهتماما ًًبهذا الحدث العظيم يبحث المسلمون عن أجمل عبارات التهنئة لغيرهم للاحتفال بهذا اليوم العظيم، وخلال هذا المقال سوف نوضح لكم أجمل العبارات.

ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج هي حدث من أعظم وأفضل الأحداث التي حدثت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك في منتصف فترة الرسالة ما بين السنة الحادية عشر حتى السنة الثانية عشر، وأسرى بها سيدنا محمد ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج للسماء عند سدرة المنتهي، وفي هذه الليلة المباركة التي حدث بها الإسراء والمعراج فُرضت الصلاة على المسلمين.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022

موعد ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام 2022 يوافق يوم الإثنين المقبل بإذن الله 28 فبراير 2022، وهو اليوم الذي يوافق بالهجري 27 رجب 1443.

أجمل عبارات التهنئة بليلة الإسراء والمعراج

يهنئ المسلمون بعضهم البعض في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج ذلك الحدث الرائع بأجمل عبارات التهنئة حبا ًًلهذا اليوم وتقديراً له حيث يرسلون رسائل التهنئة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصالات الهاتفية، ومن أرق التهاني والعبارات يمكن قولها وإرسالها إلى الأحبة في هذا اليوم ما يلي: