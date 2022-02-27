الملك والملكة يتبرعان بقيمة جائزة زايد للأخوة الإنسانية لسداد ديون غارمات أردنيات

دوت الخليج :- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت، جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022.

وجاءت الجائزة، والتي تم تسليمها خلال حفل أقيم في موقع صرح زايد المؤسس في أبوظبي، تقديراً لجهود جلالتيهما المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي.

ومنحت الجائزة أيضاً لمؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، المنظمة الإنسانية في جمهورية هايتي.

وتبرع جلالتاهما بقيمة الجائزة، لسداد الالتزامات المالية المترتبة على سيدات غارمات بحقهن طلبات قضائية في المملكة.