أميركا تحث روسيا على تخفيف لهجتها بشأن الأسلحة النووية

وقالت السفيرة في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "هذه خطوة تصعيدية أخرى وغير ضرورية تهددنا جميعا".

من جهتها، اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية الأحد أن بوتن وضع القوة النووية الروسية في حال تأهب لأن هجومه على أوكرانيا لا يسير كما ينبغي.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بوتن، باتخاذه قرار وضع قوة الردع النووي في حال تأهب، إنما يسعى الى صرف الانتباه عن المقاومة الصلبة التي تواجهها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال جونسون إثر لقائه افرادا من الجالية الأوكرانية في لندن "اعتقد أنه تجاهل لواقع ما يحصل في أوكرانيا. إنه شعب بريء يواجه عدوانا غير مبرر بالكامل، وما يحصل فعليا هو انهم يدافعون عن أنفسهم ربما بفاعلية أكبر، بمقاومة أكبر مما كان يتصور الكرملين".