جدة - نرمين السيد - استخدم الوفد الروسى بجلسة مجلس الأمن، المنعقدة مساء اليوم حول تطورات الأوضاع فى أوكرنيا، حق النقض "فيتو"، ضد مشروعات قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. روسيا تستخدم الـ فيتو ضد مشروع قرار بمجلس الأمن حول أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.