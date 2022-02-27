عاجل.. 11 عضوا بمجلس الأمن يصوتون لعقد جلسة للأمم المتحدة حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - واستخدم الوفد الروسى بجلسة مجلس الأمن، المنعقدة مساء اليوم، حول تطورات الأوضاع فى أوكرنيا، حق النقض "فيتو"، ضد مشروعات قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
ودعا مشروع القرار، روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا.
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