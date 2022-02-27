عاجل.. الصين بمجلس الأمن: ندعم الحل الدبلوماسى بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، دعا المندوب الصينى، فى جلسة مجلس الأمن حول أكرانيا مساء اليوم الأحد، جميع الأطراف لضبط النفس.

وصوت، اليوم الأحد، 11 عضوًا بمجلس الأمن الدولى، لصالح عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا.

واستخدم الوفد الروسى بمجلس الأمن، حق النقض "فيتو"، ضد مشروعات قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ودعا مشروع القرار، روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا.