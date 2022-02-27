عاجل.. أوكرانيا بمجلس الأمن: فشل روسيا جعلها تقصف المناطق السكنية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مندوب أوكرانيا فى جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الأحد حول الأوضاع فى أوكرانيا، إن الابتزاز النووى الروسى يشكل خطرا كبيرا.

وأكد المندوب الصينى بمجلس الأمن، دعم بلاده للحل الدبلوماسى بين روسيا وأوكرانيا؛ لتجنب التصعيد.

وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، دعا المندوب الصينى، جميع الأطراف لضبط النفس.

وصوت، اليوم الأحد، 11 عضوًا بمجلس الأمن الدولى، لصالح عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا.

واستخدم الوفد الروسى بمجلس الأمن، حق النقض "فيتو"، ضد مشروعات قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ودعا مشروع القرار، روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن روسيا لن تفلت من المساءلة عن عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

وحثت المندوبة الأمريكية روسيا على تخفيف حدة الخطاب فيما يتعلق بالتهديد بالسلاح النووى.