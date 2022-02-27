إن اجازات الكويت 2022 وأوقات العطلات الرسمية أحد ما يقوم المواطنين بالبحث عنه في الكويت، وهذا حيث أن الجهات الإدارية هي الجهات المعنية بتحديد مواعيد الإجازة سارية المفعول بالعام الحالي، كما أنها تقوم بطرحها على جميع المؤسسات وغيرها ليتعرف الموظفين عليها سواء بالقطاعات الخاصة أو العامة، وهذا لأن الإجازة أحد الحقوق التي يتم كفالتها من الدستور المنظم للبلاد للمواطنين، ولأن الكثيرين يبحثون عن تلك العطلات والإجازات نقدمها بمقالنا.

اجازات الكويت 2022 وأوقات العطلات الرسمية

إن تنظيم كل الإجازات والعطلات التي يستحقها المواطنين الكويتيين جاء بناءً على قانون رقم 42 والذي تم إصداره بتاريخ 1979 ميلادية، حيث يوضح مجموعة إجازات يحصل عليها الموظفين بالقطاع الخاص والعام، كما يجب على صاحب العمل أن يمنحها إلى الموظفين من دون غرامات أو خصومات من الرواتب الخاصة بهم، وهي كالتالي:

عطلة رأس السنة الهجرية والتي تعد عطلة دينية تنطلق من المبادئ والقيم الخاصة بالدين الإسلامي وهذا في تاريخ 30 يوليو 2022، حيث أنها تستمر ليوم واحد فقط.

عطلة الإسراء والمعراج والتي تشمل كل القطاعات الموجودة في الكويت بتاريخ 28 فبراير 2022 وسوف تكون ليوم واحد فقط.

إجازة عيد الفطر والتي تستمر لثلاث أيام بشكل متتالي بناءً على أهميتها الدينية والتي توافق للعام الحالي 2: 5 مايو 2022.

إجازة وقفة عيد الأضحى والتي ستكون بتاريخ 8 يوليو 2022 وتتضمن كلا من القطاعين الخاص والعام.

إجازة عيد الأضحى، حيث تعد إحدى الأعياد الدينية والمناسبات الإسلامية المميزة التي يتم الاحتفال بها بكافة القطاعات بالبلاد، وتبدأ تلك الإجازة في 9: 11 يوليو 2022 أي لمدة ثلاث أيام.

عطلة المولد النبوي والتي تعد مناسبة دينية أيضاً ستدوم لمدة يوم واحد هو 8 أكتوبر 2022.

إجازة اليوم الوطني والتي تمثل عطلة وإجازة وطنية تعمم بها الاحتفالات على كل وكافة المواطنين داخل الكويت، وسوف تكون مدة هذه الإجازة يوم واحد هو 25 فبراير 2022.

إجازة يوم التحرير والتي تمثل أيضاً مناسبة وطنية يحرص كل المواطنين الكويتيين على إحيائها كل عام، وسوف تكون لمدة عام واحد هو 26 فبراير 2022.

إجازة رأس السنة الميلادية والتي تعد مناسبة عالمية يعمم بها الاحتفالات وكذلك الأفراح، وسوف توافق 1 يناير 2023 ولمدة يوم واحد.

تقويم العجيري 2022 الكويت

هو تطبيق إلكتروني مهم بالنسبة إلى أبناء الكويت، لأنه يحدد مواعيد العطلات والأجازات الرسمية بالهجري والميلادي، حيث يمكن التوجه إلى جوجل بلاي على الهواتف الأندرويد لتحميل التطبيق أو التوجه إلى آب ستور لتحميل وهذا بالنسبة إلى الهواتف الآيفون.