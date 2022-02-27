نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي تبدأ الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت مرحلة البحث من قبل الطلاب حول المملكة عن متي تبدأ الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣ رغبةً في الاستعداد لها، وتسعى وزارة التعليم لتوفير كافة السبل لاستمرار عملية التعليم وأيضًا الاختبارات النهائية أيضًا، كما نوهت إلى إمكانية إعادتها للطلاب الذي يتعذر الطلاب ذهابهم للاختبارات بشكل حضوري، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

متي تبدأ الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني

ستبدأ الاختبارات النهائية يوم 26 رجب وهذا بالنسبة للمواد الشفوية أما المواد التحريرية فسوف تنعقد يوم 3 شعبان بعد إنهاء مقررات الترم الجاري والحصول على وقت كافي لاستذكار المقررات الدراسية لكل مادة، كما نوهت إلى أن الاختبارات ستكون حضوري لجميع الطلاب دون استثناء أي طالب حتى الذين تعذر رجعوهم مرة أخرى للدراسة بعد اعتماد الدراسة الحضوري في المملكة العربية السعودية.

آلية الاختبارات النهائية

الاختبارات النهائية حضوري لجميع الطلاب وحتى الذين يدرسون عن بُعد وهذا أخر قرارات وزارة التعليم السعودي، حيث أعلنت عن آليتها لكافة الطلاب حول المملكة من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، كما نوهت إلى الطلاب الذين يتعذر ذهابهم أنها سيتم إعادتها مرة أخرى لهم في بداية الفصل الثالث وسوف تُحدد ذلك الوزارة أيضًا، كما أكدت أن اليوم لا يزيد عن مادتين في اليوم الواحد وسيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لكي يتم تخفيف كثافتهم للحد من انتقال العدوى.

موعد اجازة الفصل الثاني

اجازة الفصل الثاني ستكون في 10 مارس القادم بعد الانتهاء من الخضوع للاختبارات النهائية والتي ستنعقد يوم 3 شعبان وتستمر لمدة أربعة أيام، وستستمر لمدة عشرة أيام حتى بداية الفصل الثالث والأخير والتي ستكون في 20 مارس وسيخضع الطلاب في هذا الفصل لإجازتين مطولتين وأيضًا إجازة عيد الفطر والتي سيكون في 25 أبريل القادم، ولكن بدأ التساؤل عن آلية الدراسة في شهر رمضان والوزارة حتى وقتنا هذا لم تُعلن عن أي أمر يتعلق بالدراسة.

نهاية العام الدراسي 1443

أن نهاية العام الدراسي في 1 ذو الحجة والتاريخ الميلادي في 30 يونيو لعام 2022، حيث كان هذا العام ثلاث فصول دراسية على عكس باقي السنوات الماضية في عملية التعليم، حيث شهد هذا العام العديد من التغيرات نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتفشي الجائحة وللحفاظ على صحة الطلاب من انتقال العدوى.