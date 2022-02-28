قناة السويس ترفع رسوم العبور بما يصل إلى 10%

قالت هيئة قناة السويس إنها ستفرض رسوما إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى عشرة بالمئة من أول مارس.

أضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس ". وكان قد كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عن تفاصيل تتعلق بأعمال التوسعة الخاصة بطول القطاع المزدوج في الممر الملاحي الاستراتيجي. وقال ربيع إن العمل يجري من أجل زيادة طول القطاع المزدوج في الممر الملاحي من 72 إلى 82 كيلومترا.

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