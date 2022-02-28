إيروفلوت للطيران تعلن تعليق كل رحلاتها باتجاه أوروبا

أعلنت شركة إيروفلوت الروسية للطيران أنها تعلق اعتبارا من الاثنين كل رحلاتها باتجاه أوروبا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي بالكامل أمام كل الطائرات الروسية.

وقالت الشركة في بيان نشر مساء الأحد "بسبب القيود المرتبطة بالمجال الجوي التي وضعتها السلطات الأوروبية تعلق إيروفلوت اعتبارا من 28 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر رحلاتها إلى كل الوجهات الأوروبية".

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