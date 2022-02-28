روسيا تتعهد بملاحقة المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف قوله: "نعرف كيف يتعامل الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذى استخدم خلال الحرب العالمية.. مشيرًا إلى أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين ومراسلات جميع الأوكرانيين المتورطين فى الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها، وهذا ينطبق أيضا على قادة النظام فى كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس فى انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب".

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد شدد على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسى (ناتو)، باءت بالفشل.. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص فى حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثمانى سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف "على حد قوله".