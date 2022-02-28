اليوم الرابع.. أحدث التطورات فى أزمة أوكرانيا

وبدأ اليوم الرابع للعمليات العسكرية الروسية، بدوى صفارات الإنذار من الغارات الجوية تنطلق في كييف قبل منتصف الليل بقليل للتحذير من هجمات بالصواريخ متوقعة في غضون دقائق.
- وفرضت السلطات فى كييف حظر تجول من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا حتى الاثنين المقبل، لتسهيل عمل قواتها للدفاع عن العاصمة.
- تم سماع دوى إطلاق نار كثيف في وسط كييف لكن لك يتم التعرف على مصدره أو الهدف منه.
- أوقفت السلطات الأوكرانية العمل في إحدى شركات الطاقة -نفتوغاز- وأجلت العمال.
- أصدرت السلطات فى موسكو أوامر لجيشها بتوسيع نطاق الهجوم في أوكرانيا من كل الجهات.
-ردت السلطات الروسية على بعض الدول وقررت إغلاق مجالها الجوى أمام الرحلات الجوية من بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك.
- واعترضت فرنسا سفينة شحن روسية في بحر المانش، مما تسبب فى استهجان لدى موسكو.
- وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية حصيلة أولية لضحايا المعارك العسكرية، مؤكدة مقتل 198 أوكرانيا بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 1000 شخص آخرين.
- مع تنفيذ حظر التجول أصبحت شوارع كييف خالية من المارة، وتم سماع أصوات انفجارات وصفارات الإنذار تنطلق مرة أخرى.
- وصل الوفد الأوكراني إلى مدينة غوميل البيلاروسية لبدء إجراء المفاوضات مع روسيا.
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