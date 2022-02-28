عاجل.. أوكرانيا بمجلس الأمن: خسائر روسيا بلغت أكثر من 4 آلاف جندى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة، فى جلسة مجلس الأمن اليوم الأحد، إن المناطق المدنية فى أوكرانيا تعانى. وأكد مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة، أن الابتزاز النووى الروسى يشكل خطرا كبيرا. وأشار مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة، إلى أن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الشعب الأوكرانى فى المدن والقرى يعيش فى الملاجئ.

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