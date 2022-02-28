النمسا ترفض تلويح روسيا باستخدام القوة النووية

جدة - نرمين السيد - أعرب المستشار النمساوى كارل نيهمر عن رفضه للاستفزاز الجديد من الكرملين بعد قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوضع القوة النووية فى حالة تأهب ردا على العقوبات الدولية.





وقال نيهمر -فى تصريحات اليوم الأحد- إن مجلس الوزراء سوف يناقش تطورات الأزمة فى اجتماعه غدا الإثنين لافتا إلى أن النمسا مستعدة لتكون مكانا للحوار بين القوى الدولية.

وأشار المستشار النمساوى إلى أن الرئيس الروسى أثبت مرة أخرى أنه مستعد للذهاب إلى أقصى الحدود فى هذه الحرب وذلك ردًا على العقوبات الغربية من حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى.

وحذر نيهمر من أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية له الآن عواقبه الخطيرة لافتا إلى أن الحكومة سوف تناقش كل المخاطر المحتملة للصراع.