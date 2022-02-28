اشحن شدات ببجي pubg mobile uc بطريقة شرعية 100%.. احصل على أكبر قدر من شدات ببجي من الموقع الرسمي

شحن شدات ببجي من أكثر الأمور التي يبحث عنها مستخدمي لعبة ببجي موبايل حول العالم، حيث يرغب الجميع في الحصول على قدر كبير من الشدات ولكن بطريقة شرعية 100% لا تعرض الحساب الخاص باللاعب داخل اللعبة للخطر، وتعتبر شدات ببجي من الأمور الأساسية في اللعبة حتى يتمكن للاعب بعدها تحقيق الفوز على منافسيه في اللعبة، كما يمكن من خلال الشدات استبدال شكل المقاتل التابع لها في اللعبة وغير ذلك، وهناك الكثير من الطرق التي من خلالها يتم الحصول على شدات ببجي.

شحن شدات ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أشهر الألعاب الإلكترونية القتالية في العالم له، وهي عبارة عن لعبة قتال جامعي يستخدمها الملايين حول العالم، وداخل اللعبة هناك الكثير من العناصر التي يرغب اللاعب الحصول عليها، وهذا لتساعده على الفوز في المعركة على منافسيه، وللحصول على كل هذا لابد من شراء شدات ببجي وهي العملة الافتراضية في اللعبة، والتي من خلالها يتم الحصول على المعدات والأدوات المطلوبة في اللعبة، كما يتم تغير شكل المقاتل والحصول على الأسلحة والذخيرة من خلالها.

طريقة شحن شدات ببجي بطريقة شرعية

يمكن لكل مستخدمي لعبة ببجي موبايل الحصول على شدات ببجي بطريقة أمنة، وتلك الطريقة هي:

الدخول المباشر على موقع شحن شدات ببجي عبر شبكة الأنترنت midas buy

تحديد الدولة التابع لها.

اختيار لعبة ببجي من ضمن الألعاب الموجودة.

تحديد الفئة المرغوب شحن شدات ببجي بها.

إدخال رمز الـ ID الخاص باللاعب.

اختيار طريقة الدفع مع تحديد كمية الشدات التي ترغب الحصول عليها.

الضغط على أدفع الآن.

اتباع كل التعليمات التي تظهر أماكم للشحن، وإدخال طريق الدفع التي تتناسب معك.

يستلم اللاعب الشدات من خلال طريق الإيميل الخاص به.

طريقة شحن شدات ببجي لأنظمة الأندرويد

يمكن الحصول على شدات ببجي للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال رصيد جوجل بلاي.

فتح اللعبة والضغط على رمز الشدات.

اختيار كمية الشدات المرغوب شحنها.

اختيار أسلوب الدفع عبر حساب جوجل بلاي.

وتلك الطريقة هي الأكثر انتشاراً بين مستخدمي اللعبة، ولأنها أمنة تماماً وتحافظ على خصوصية الحسابات الشخصية للاعب.