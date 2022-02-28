ماكسار: قافلة روسية ضخمة من القوات البرية تتجه صوب كييف

قالت شركة أميركية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت الأحد أظهرت أرتالا من القوات البرية الروسية تتحرك صوب العاصمة الأوكرانية كييف من مسافة نحو 64 كيلومترا.
وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز، التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدى أسابيع، إن الصور أظهرت أن هذه الأرتال تضم مئات العربات العسكرية.
من جهة أخرى، قال الجيش الأوكراني إن يوم الأحد كان "وقتا عصيبا" لقوات الدفاع الأوكرانية بالنظر إلى القصف الروسي الكبير.
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