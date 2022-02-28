الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت» تعلق جميع رحلاتها إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وتحاصر الدول الأوروبية روسيا، بفرض منع الطيران عبر أجوائها.
ومع نهاية اليوم الرابع للعمليات العسكرية الروسية على الأراضى الأوكرانية، اشتدت المعارك حول المدن الكبرى، لاسيما العاصمة الأوكرانية كييف بين مقاتلى الجيش الروسى الذىن يريدون إسقاط العاصمة فى أسرع وقت، وبين القوات الأوكرانية والتى تضم متطوعين من المدنيين الذى يدافعون بشراسة عن عاصمتهم.
وبدأ اليوم الرابع للعمليات العسكرية الروسية، بدوى صفارات الإنذار من الغارات الجوية تنطلق في كييف قبل منتصف الليل بقليل للتحذير من هجمات بالصواريخ متوقعة في غضون دقائق.
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