منظومة القروض السكنية التسجيل في مبادرة إسكان الشباب مصرف الادخار pmhi.ly

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عمر شويل - جدة منظومة القروض السكنية، أعلنت عنها الحكومة الليبية من أجل تمكين الشباب الليبيين من التسجيل في منظومة القروض السكنية. ويدخل هذا الأمر ضمن إطار الدعم الحكومي الذي يهدف إلى مساعدة الشباب المحتاجين بالدرجة الأولى. وذلك تزامنا مع تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا بسبب الظروف السياسية السائدة وكذلك انتشار وباء كورونا في مختلف المحافظات الليبية. هذا وقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المدعو عبد الحميد الدبيبة عن أنّ الحكومة الليبية قد قامت بتخصيص ميزانية خاصة من أجل دعم كل الشباب الليبيين الراغبين في الزواج، وهذا عبر التسجيل من خلال رابط قروض السكن، ولم يتم فتح الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيلات لحد الساعة لكنه سيكون متاح بعد ساعات قليلة فقط من أجل استقبال الطلبات.

منظومة القروض السكنية

يبحث الكثير من الشباب الليبيين عن رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية، والذي يمكنهم أن يقوموا من خلاله بعملية التسجيل في القروض السكنية الليبية. والجهة المسؤولة عن إطلاق هذه المنظومة هو مصرف الادخار، مع العلم بأنه لن يتم استقبال الطلبات بشكل ورقي في المصرف. وهذا نظرا لرغبتها في توفير العناء على المواطنين، لذلك سيتم وضع رابط إلكتروني خاص بهذه المبادرة لكل الشباب الراغبين في الاستفادة.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس وزراء الحكومة المؤقتة أعلن أثناء الاحتفال بذكرى الثورة الليبية بتاريخ 17 فبراير. بأنه سيتم توزيع خمسين ألف قطعة أرض، وكذلك سيتم توزيع حوالي 100 ألف وحدة سكنية. وكان القادة في ليبيا قد تحدثوا عن فتح برامج الدعم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. من بينها تلك التي ستخصص للشباب المقبلين على الزواج، حيث ستقدم لهم قروض لبناء مساكن. ويتم التسجيل بعد تفعيل الرابط من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم الشاب الليبي الراغب في الاستفادة بالدخول إلى موقع نظام القروض العقارية . ثالثا: يتوجب عليه أن يقوم بتعبئة كل البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع، ثم يدرج جميع المعلومات بشكل دقيق مع التحقق من صحتها. في الأخير عليه أن يتحقق من كل المستندات ثم يحملها ويقوم بالتقديم على الموقع.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن مبادرة إسكان الشباب. والتي أصبحت محل بحث آلاف الشباب الليبيين المقبلين على الزواج. مع العلم بأنّه لم يطرأ أي جديد من طرف الحكومة الليبية بخصوص رابط منظومة القروض السكنية للشباب.