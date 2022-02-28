بفترة سداد 30 عام.. قرض سريع يبدأ من 50 ألف ريال لجميع المواطنين بالمملكة

يقدم بنك الراجحي السعودي تمويل شخصي بضمان العقار، يعد التمويل هوا أهم المنتجات المصرفية التي قدمها بنك الراجحي للعملائه السعودين، ولاكن التمويل بضمان العقار ليس من المنتجات التي يتقبلها جميع الأشخاص الذين يبحثون عن منتج تمويلي من احد البنوك والشركات، وذلك نظرا لقلق العميل من عدم قدرته علي سداد الأقساط، والتي يحدد ذلك فترة السداد التي يضعها البنك، ولاكن مصرف الراجحي أتاح التمويل بأطول فترة سداد يستطيع العميل من خلالها اخذ التمويل وبفترة سداد مرنة، حيث تصل فترة سداد التمويل الي 240 شهراً وهذا من اهم ما يميز التمويل، كما يقد بتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وكذلك أتاح التمويل لجميع المواطنين يمكن حصولهم علي المنتج فوري بدأ من 50 الف ريال سعودي ويصل الي ثلاثة مليون ريال ولاكن إذا توافره جميع الضوابط التي وضعها البنك، ومن خلال موضوعنا سوف نوضح ضوابط تمويل بنك الراجحي بضمان العقار وطريقة التقديم.

ضوابط تمويل بنك الراجحي السعودي

تمويل بنك الراجحي يصل الي 3 مليون ريال سعودي، يمكن لجميع عملاء مصرف الراجحي التقديم علي التمويل الكترونياً، ولاكن لا بد من معرفة جميع الشروط الخاصة بالمنتج التمويلي، ثم علي العميل تحديد قيمة التمويل بما يناسب ضمان العقار الخاص، وسوف نوضح ضوابط التمويل كالتالي:

يتم موافقة الحصول علي التمويل إذا كنت مواطن سعودي.

يمكنك الاستفادة من التمويل إذا لم يقل راتبك الشهري عن 5000 ريال سعودي للموظفين بالقطاع الحكومي.

للعملاء المقدمين بالقطاع الخاص لا يقل الرتبة الشهرية عن 7500 ريال سعودي.

فوائد تمويل بنك الراجحي

تمويل بنك الراجحي متوفر للعملاء السعودين الممتلكين لعقار ملك أو لقطعة ارض زراعية ولا بد ان يكون العميل لديه راتب شهري ثابت لا يقل عن خمسة ألاف ريال سعودي، فقد يمتاز انه يقدم بأفضل قيمة مالية تبدأ من 50.000 الف ريال سعودي ويصل الي 3 مليون ريال سعودي، بفترة سداد 3 أعوام ويبدأ من بعد حصول العميل علي المبلغ، وكذلك يقدم التمويل بهامش ربح تنافسي ومتاح للعميل خيار السداد المبكر، كما ان البنك يدعم العميل تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز لا قدر الله، يتعافى العميل من سداد الأقساط.

التقديم علي تمويل بنك الراجحي السعودي