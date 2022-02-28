عاجل.. الرئيس الأوكرانى: نعمل حاليا على تشكيل حلف مضاد للحرب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأندجي دودا الرئيس البولندي، اليوم الإثنين، وفق ما ذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية، نقلا عن رويترز.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، فى تدوينة له على موقع "تويتر": "اتفقت مع جونسون ورئيس بولندا على خطوات مشتركة إضافية لمواجهة روسيا".

ولفت إلى أنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الدفاعية لـ أوكرانيا، والمساعدة المالية الكلية وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين، لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.