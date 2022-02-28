كندا تقدم مساعدات عسكرية غير قتالية بقيمة 25 مليون دولار لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الكندية، إرسال مساعدات عسكرية إضافية غير قتالية لأوكرانيا بقيمة ما لا يقل عن 25 مليون دولار،وتشمل المساعدات الخوذات والدروع الواقية للبدن والأقنعة الواقية من الغازات ومعدات الرؤية الليلية.





وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولي، فى مؤتمر صحفي، بجانب وزيرة الدفاع أنيتا أناند: إنها تنسق مع نظيرها البولندى لتسليم الشحنات إلى أوكرانيا. وأضافت جولى: "تعمل كندا وحلفاؤها سويا لتزويد أوكرانيا بالأدوات التى يحتاجونها لمواصلة القتال. نسمع دعواتهم لمزيد من المساعدة، ونحن نقوم بدورنا". فيما أكدت أناند أنه تم تسليم أكثر من 7 ملايين دولار من المساعدات العسكرية المميتة التى تعهدت بها كندا فى السابق، مشددة على أن مهمة قتالية لمساعدة أوكرانيا "ليست متاحة" لكندا أو حلفاء الناتو، بما فى ذلك الولايات المتحدة ، على الرغم من أن الناتو كان يعمل على تعزيز دفاعاته فى المنطقة.

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