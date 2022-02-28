مجموعة السبع تهدد روسيا بعقوبات جديدة

أعلنت دول مجموعة السبع استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تلك التي أعلنت خلال الأسبوع "في حال لم تضع حدا لحربها على أوكرانيا".

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، حضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى موسكو "على وضع حد فوري للهجمات على أوكرانيا وسكانها المدنيين وبناها التحتية المدنية وسحب قواتها من دون تأخير" من البلاد، وفق بيان نشرته الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع.

ونبهت الدول إلى أنها لن تعترف بأي تغيير في "وضع" أوكرانيا يفرض بالقوة، أي بكلام آخر أي منطقة قد يعلن ضمها، على ما جاء في بيان نشرته الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع.

وسبق لموسكو أن ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 واعترفت للتو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وفي بيان لاحق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن المجموعة لم تكن قط أكثر اتحادا "في الدفاع والحفاظ على حرية وسيادة أوكرانيا وجميع الدول".

والسبت، عمدت الدول الغربية إلى تشديد عقوباتها المالية على موسكو مستبعدة الكثير من المصارف الروسية من منصة سويفت الدولية للتبادلات المالية، واتخذت أيضا إجراءات تهدف إلى منع المصرف المركزي الروسي من دعم العملة الوطنية عبر تقييد وصوله إلى أسواق الرساميل الدولية.

وأورد بيان الدول السبع الصناعية الكبرى أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا شارك في الاجتماع.

وتشاورت الدول أيضا في المساعدة الإنسانية الواجب تقديمها إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس إن من "المحتمل جدا" أن تحذو سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي الاثنين في معاقبة روسيا وتجميد الأصول الروسية في سويسرا.

وأضاف كاسيس، في مقابلة مع التلفزيون السويسري العام الناطق بالفرنسية، أن المجلس الاتحادي (الحكومة) المؤلف من سبعة أعضاء سيجتمع لمراجعة توصيات وزارتي المالية والاقتصاد.

وقالت اليابان الأحد إنها ستشارك أيضا في إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام سويفت وإنها ستقدم مساعدات إنسانية وتسعى لتحديد وتجميد أصول عائدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن ومسؤولين روس آخرين. واعتبر بلينكين أن خطوة طوكيو تظهر "وحدة وتصميم" مجموعة السبع وستساعد في "فرض تكاليف باهظة على روسيا".