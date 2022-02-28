مقتل أكثر من 210 وجرح 1100 شخص فى الهجوم الروسى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت ليودميلا دينيسوفا - وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - أنه مع بداية اليوم الرابع من الحرب، قتل أكثر من 210 أوكرانيين وجرح أكثر من 1100".. مشيرة إلى أنه يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كل يوم منذ بدء العملية الروسية.

ودعت المجتمع الدولى والشركاء الأوكرانيين إلى مواصلة تعزيز العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا من أجل الوقف الفورى للأعمال العسكرية.