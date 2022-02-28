الروبل الروسي يهوى إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار

هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية في مطلع الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا وشمل ذلك عقوبات على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50 في المئة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77 في المئة أمام الروبل.
وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات يوم الأحد لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي.
وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.
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